Кирсан Илюмжинов: "Участие Каспарова в турнирах способствует росту интереса к шахматам"

Президент FIDE Кирсан Илюмжинов сказал, что поддерживает знаменитых гроссмейстеров, которые популяризируют шахматы. По его словам, участие Гарри Каспарова в турнире в Сент-Луисе способствует реализации планов организации по увеличению числа людей, играющих в шахматы.

- Я всегда поддерживаю чемпионов, знаменитых игроков, которые популяризируют шахматы, - цитирует ТАСС Илюмжинова. - Так, Анатолий Карпов ездит по миру, проводит сеансы одновременной игры. Имя Каспарова, его участие в турнирах, безусловно, способствует росту интереса к шахматам.

Я поставил задачу к 2020 году довести число играющих на земле в шахматы до одного миллиарда, и участие Каспарова в подобных турнирах поможет выполнению этой цели. Чем больше он будет участвовать в подобных турнирах - тем лучше. Имя Каспарова работает на популяризацию шахмат.

Каспаров в первый день турнира, который проходит с 14 по 16 августа в Сент-Луисе, сыграл партии с россиянином Сергеем Карякиным, американцем Хикару Накамурой и кубинцем Леньером Домингесом, завершив их вничью. 13-й чемпион мира завершил карьеру в 2005 году. После этого он в 2016 году принял участие в товарищеском турнире по блицу.