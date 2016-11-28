Кирсан Илюмжинов: "У Карякина больше шансов на тай-брейке"

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов отметил, что россиянин Сергей Карякин очень устойчив психологически, поэтому у него будет больше шансов на победу на тай-брейке матча за мировую шахматную корону против действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Обладатель шахматной короны определится 30 ноября на тай-брейке.

- То, что 12 партий матча не выявили победителя, это успех Карякина и его тренерской команды, - цитирует ТАСС Илюмжинова. - Карлсен за весь матч не смог предложить ничего необычного, не смог удивить российского гроссмейстера, что говорит о том, что Сергей является достойным соперником и претендентом на шахматную корону. Карякин показал себя психологически устойчивым и, возможно, поэтому у него будет больше шансов на тай-брейке.

Тай-брейк уже был, когда играли Ананд и Гельфанд в Третьяковской галерее. Победит тот, у кого окажутся крепче нервы. Оба шахматисты молоды, эмоциональных и физических сил должно хватить.