Кирсан Илюмжинов: "Турнир претендентов вызовет большой ажиотаж в Германии"

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов отметил, что турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, который пройдет в Берлине, вызовет большой ажиотаж среди жителей Германии.

Сегодня стало известно, что турнир, на котором определится соперник норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону, пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года. Город впервые примет это соревнование.

- Германия традиционно является шахматной страной. Второй чемпион мира Эмануэль Ласкер именно оттуда, - цитирует ТАСС Илюмжинова. - Согласно нашим данным, более 20 процентов жителей Германии играют в шахматы или играли в них когда-то. Этот вид спорта очень популярен в стране.

Два года назад мы провели в Берлине чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Тогда люди стояли в очередях по несколько часов, чтобы попасть на игры турнира. Поэтому мы решили провести в этой шахматной стране турнир претендентов, который вызовет не меньший ажиотаж, чем чемпионат мира по быстрым шахматам.