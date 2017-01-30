Кирсан Илюмжинов: "Спасский - выдающийся гроссмейстер, оказавший огромное влияние на весь шахматный мир"

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов отметил, что гроссмейстер Борис Спасский является настоящим патриотом России и примером для подражания. Сегодня советский гроссмейстер отмечает 80-летний юбилей.

– Борис Васильевич – очень человечный, – приводит ТАСС слова Илюмжинова. – Он патриот России, предан шахматам и просто настоящий пример для подражания. Спасский – выдающийся гроссмейстер, оказавший огромное влияние и на шахматный мир, и на меня. Я счастлив, что дружу с ним. Когда я выдвигался на выборы президента ФИДЕ в 1995 году, главной задачей было объединить шахматный мир. Я разработал стратегию для этого, но она была составлена во многом после бесед и обсуждений со Спасским.

Борис Васильевич помог объединить мир шахмат и был первым, с кем я встретился, став президентом ФИДЕ. Он всегда находит время, чтобы приехать, прочитать лекцию, поговорить о шахматах. В Калмыкии открыта школа его имени, и когда есть возможность, Борис Васильевич всегда откликается на приглашение.