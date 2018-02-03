Кирсан Илюмжинов: "Рад, что РШФ поддержала меня как кандидата в президенты ФИДЕ"

Глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, снявший сегодня свою кандидатуру на выборах президента Российской федерации шахматах, рассказал о моральной поддержке XIII съезда российских шахматистов, которую он вместе с Анатолием Карповым получил сегодня как вероятных кандидат на очередных выборах президента ФИДЕ.

– Я снял свою кандидатуру с выборов президента РШФ, чтобы сконцентироваться на предстоящих выборах президента ФИДЕ. А точнее на своих зарубежных поездках. В связи с новым санкциями против нашей страны мне стало намного сложнее [продвигать свою кандидатуру на выборах президента ФИДЕ]. У меня были планы посетить до сентября 25 стран, но теперь придется посетить 35-40.

Но тем интереснее эта борьба. Я уже объездил африканский континент, американский мне еще предстоит, как и часть европейских стран. С понедельник у меня начинаются поездки.

– Как оцените решение съезда поддержать как кандидата на пост президента ФИДЕ не только вас, но и Анатолия Карпова?

– Нормально. Я написал заявление еще в декабре. Включили в повестку, поддержали. Ну а с Анатолием Евгеньевичем мы уже баллотировались в 2010-м, тогда я выиграл. Как и в 2014-м – у Каспарова. Мне уже не впервой с чемпионами мира…

Меня уже выдвинули многие страны. А для регистрации кандидата нужно, чтобы выдвинули не менее пяти стран. Я уже получил поддержку несколько десятков стран. Для меня поддержка РШФ – просто моральная. Тем более что 21 июля 2017 Президент России Владимир Путин одобрил мое выдвижение и поддержал мне успехов. А сегодняшнее голосование придало еще больше моральной поддержки. Я убедился, что не зря с 90-го года работал в России, в регионах. И в Калмыкии я построил единственный шахматный город. И я провел 14 чемпионатов России по шахматам среди мужчин и женщин. Я человек нелишний для шахматной федерации России. Меня уже выдвинули федерации Узбекистана, Казахстана, многие африканские страны, азиатские, европейские. Теперь я получил моральную поддержку со стороны России.

– Почему вы так настаивали, чтобы вас поддержали сегодня, а не в мае?

– Сегодня один из делегатов сказал: Илюмжинову нужно посетить много стран. В 2014-м я посетил 108 стран, но в течение года. С мая времени практически не остается. И что же, я буду посещать, а меня будут спрашивать: "А что это русские тебя не поддержали?" Сейчас я получил моральную поддержку, – сказал Илюмжинов. (Александр МУЙЖНЕК)

