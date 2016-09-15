12:47 | ШАХМАТЫ

Кирсан Илюмжинов: "Пригласил Обаму, Клинтон и Трампа на матч Карякина и Карлсена"

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов сообщил, что пригласил на предстоящий матч за звание чемпиона мира президента США Барака Обаму и кандидатов на этот пост Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. В матче встретятся действующий обладатель титула Магнус Карлсен и Сергей Карякин. Пройдет он с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке.

- На матч за звание чемпиона мира между Карлсенем и Карякиным я пригласил двух кандидатов на пост президента США. Помимо Хиллари Клинтон и Дональда Трампа я также пригласил и Барака Обаму, - сказал Илюмжинов.

Напомним, в ноябре прошлого года Кирсан Илюмжинов был включен в санкционный список по обвинению в связях с руководством Сирии. 24 мая 2016 года глава ФИДЕ подал иск в Вашингтонский суд на Минфин США о защите чести, достоинства и деловой репутации. Также Илюмжинов заявлял, что в случае необходимости готов попросить гражданство США для защиты своих прав в американском суде. (Сергей ФИШ)

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