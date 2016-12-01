03:07 | ШАХМАТЫ

Кирсан Илюмжинов: "Поздравляю Карлсена с заслуженной победой"

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Среда. Нью-Йорк. Сергей КАРЯКИН (слева) уступил Магнусу КАРЛСЕНУ в двух из четырех партий на тай-брейке.Карякин проиграл Карлсену, но победил систему

 

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов поздравил чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена с заслуженной победой в матче против российского претендента Сергея Карякина. Последний уступил чемпиону в двух из четырех партий на тай-брейке.

– Поздравляю чемпиона мира Магнуса Карлсена с заслуженной победой в матче за мировую шахматную корону. Карякину и Карлсену новых побед и успехов, – написал Илюмжинов в твиттере.

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