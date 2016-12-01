Кирсан Илюмжинов: "Поздравляю Карлсена с заслуженной победой"

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов поздравил чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена с заслуженной победой в матче против российского претендента Сергея Карякина. Последний уступил чемпиону в двух из четырех партий на тай-брейке.

– Поздравляю чемпиона мира Магнуса Карлсена с заслуженной победой в матче за мировую шахматную корону. Карякину и Карлсену новых побед и успехов, – написал Илюмжинов в твиттере.