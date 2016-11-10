14:32 | ШАХМАТЫ

Кирсан Илюмжинов: "Песков примет участие в мероприятиях на матче за звание ЧМ по шахматам"

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Президент FIDE Кирсан Илюмжинов рассказал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков будет принимать участие в официальных мероприятиях Международной федерации шахмат. Он отправится в Нью-Йорк в составе российской делегации на матч за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и российским гроссмейстером Сергеем Карякиным.

– Дмитрий Песков будет принимать участие во всех официальных мероприятиях FIDE, в том числе церемонии открытия, в составе делегации сборной России, – приводит ТАСС слова Илюмжинова. – Он вылетел вчера. На этот же самолет был билет и у меня.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3773457

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