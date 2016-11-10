Кирсан Илюмжинов: "Песков примет участие в мероприятиях на матче за звание ЧМ по шахматам"

Президент FIDE Кирсан Илюмжинов рассказал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков будет принимать участие в официальных мероприятиях Международной федерации шахмат. Он отправится в Нью-Йорк в составе российской делегации на матч за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и российским гроссмейстером Сергеем Карякиным.

– Дмитрий Песков будет принимать участие во всех официальных мероприятиях FIDE, в том числе церемонии открытия, в составе делегации сборной России, – приводит ТАСС слова Илюмжинова. – Он вылетел вчера. На этот же самолет был билет и у меня.