Кирсан Илюмжинов: "Нельзя назвать фаворита Кубка мира"

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов подчеркнул, что нельзя назвать фаворита Кубка мира по шахматам, который пройдет в Тбилиси. По его словам, это обусловлено тем, что турнир очень силен по составу.

Кубок мира по шахматам пройдет с 2 по 27 сентября. Участие в нем примут 128 игроков, в том числе действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и победитель Кубка мира-2015 россиянин Сергей Карякин.

– Нельзя назвать фаворита, потому что турнир, как говорится, равносильный, и шансы на победу есть у многих, ведь при нокаут-системе проигравший вылетает, – приводит "Р-Спорт" слова Илюмжинова. – Тем более, многие из тех, кто приедет в Тбилиси, уже побеждали на самых разных престижных турнирах, в частности Магнус Карлсен. Кстати, он два года назад предлагал отменить матчевую систему и вернуться к розыгрышу по нокаут-системе на чемпионатах мира.

Турнир очень сильный по составу. И мне особенно приятно, что идея проведения турниров по нокаут-системе все же прижилась, ведь в 1997 году мы проводили по этой системе чемпионат мира в Гронингене, и было очень много критики. Кубок мира свою актуальность не потерял, и в нем по-прежнему принимают участие сильнейшие шахматисты.

Я был в Тбилиси буквально месяц назад, проводил встречи, совещания. Все спокойно. Виз туда не нужно, их отменили. Уверен, все участники с удовольствием приедут в Грузию, безопасность им гарантирована.