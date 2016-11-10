14:16 | ШАХМАТЫ

Кирсан Илюмжинов не оставляет надежду попасть на матч Карякина и Карлсена

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Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов выразил надежду, что ему все-таки удастся посетить матч за титул чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Поединок пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Илюмжинов не сможет присутствовать на церемонии открытия из-за того, что был включен в санкционный список Минфином США и не имеет права въезжать в страну.

- Матч будет очень интересный, - цитирует ТАСС Илюмжинова. - Впервые за всю историю ФИДЕ президент организации не будет присутствовать на открытии матча за мировую шахматную корону и жеребьевке. Мой представитель каждый день находится в посольстве США. Отказа еще не было. Паспорт находится там же. Матч до 30 ноября, так что я не теряю надежды на его посещение.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3773294

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