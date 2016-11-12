20:18 | ШАХМАТЫ

Кирсан Илюмжинов: "Надеемся увидеть шахматы на Олимпиаде-2018"

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Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов рассказал, что надеется в ближайшем будущем увидеть шахматы среди олимпийских видов спорта. Функционер отметил, что с допингом у шахматистов проблем нет.

– Мне кажется это очевидно, что шахматы и бокс дополняют друг друга, – цитирует "Спорт FM" Илюмжинова. – Ведь в боксе ты боксируешь руками, но побеждаешь головой. Так что за шахбоксом может и есть будущее. Уже на конференции, где шахматы были приняты в Олимпийское движение, мы сразу же заключили согласие с ВАДА и до сих пор проверяем спортсменов на допинг перед турнирами. С допингом у нас проблем никаких нет. Поэтому если говорить о перспективах шахмат, то мы надеемся их увидеть на Олимпийских играх 2018 года.

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/ilyumzhinov-zhdu-shakhmaty-na-oi-2018.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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playto

допинг? в шахматах? ну хотя да, без спец.препаратов высидеть полдня не каждый сможет

21:03

27Hoax

Это оговорка? Или реально хотят на зимнюю олимпиаду?

20:38

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