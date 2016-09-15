Кирсан Илюмжинов: "Минувшая шахматная олимпиада стала лучшей в истории ФИДЕ"

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов высоко оценил проведение Всемирной шахматной Олимпиады, которая прошла в Баку с 1 по 13 сентября. По его словам, организация довольна проведением турнира.

- Олимпиада стала самой лучшей в истории ФИДЕ, - сказал Илюмжинов. - По организации, по количеству и качеству состава. Участвовало 182 страны - что стало рекордом соревнований.

В этой олимпиаде участвовало несколько чемпионов мира, включая действующих - норвежца Мангуса Карлсена и китаянки Хоу Ифань. Мы более чем довольны. (Сергей ФИШ)