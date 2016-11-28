Кирсан Илюмжинов: "Матч между Карякиным и Карлсеном привлек внимание трех миллионов зрителей"

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что матч за мировую шахматную корону между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном привлек внимание более 3 миллионов зрителей. В ночь на вторник соперники проведут 12-ю партию. Если она завершится вничью, гроссмейстерам предстоит определить победителя на тай-брейке.

– За каждой партией матча Карлсен – Карякин в интернете следят представители 217 стран и территорий, что является абсолютным рекордом, – приводит "Интерфакс" слова Илюмжинова. – Чтобы следить за партиями, на сайт, где транслируется матч, заходит более трех миллионов человек.

Нынешний матч также примечателен тем, что впервые в истории ФИДЕ президента этой организации не допустили в страну (США. – Прим. "СЭ"), где проводится матч за звание чемпиона мира.