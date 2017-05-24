Кирсан Илюмжинов: "Лондон хочет принять матч за звание чемпиона мира в 2018 году"

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов сообщил, что еще одним претендентом на проведение матча за звание чемпиона мира в 2018 году стал Лондон. Ранее о желании организовать мероприятие заявили Япония, Корея и Сингапур.

- Я только сегодня прилетел в Англию, где встретился с бизнесменами, юристами, которые заявили о желании помочь провести матч за звание чемпиона мира в Лондоне, - приводит ТАСС слова Илюмжинова. - Так что появился еще один претендент.

Напомним, в 2016 году матч прошел в Нью-Йорке. Норвежец Магнус Карлсен завоевал титул, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.