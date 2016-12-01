03:55 | ШАХМАТЫ

Кирсан Илюмжинов: "Карякину не хватило опыта"

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Среда. Нью-Йорк. Сергей КАРЯКИН (слева) уступил Магнусу КАРЛСЕНУ в двух из четырех партий на тай-брейке.Карякин проиграл Карлсену, но победил систему

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов отметил, что российскому гроссмейстеру Сергею Карякину не хватило опыта в поединке за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Россиянин уступил норвежскому шахматисту по итогам четырех партий тай-брейка.

Я отправил телеграмму в Нью-Йорк с поздравлением Магнуса Карлсена. Он по праву, как по рейтингу, так и по игре выиграл мировую корону, - цитирует ТАСС Илюмжинова. - Карякин играл достойно, даже вел в счете по ходу встречи, но ему не хватило опыта.

Матч был посвящен памяти Бобби Фишера и мне кажется, что теперь стоит ожидать бума шахмат как в России, так и в США. Ежедневно за онлайн-трансляцией на официальном сайте следили около трех миллионов человек из 200 стран. Матч удался.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3829305

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