15:28 | ШАХМАТЫ

Кирсан Илюмжинов: "Карякину надо преодолеть комплекс и понять, что он может обыграть Карлсена"

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что Сергею Карякину надо преодолеть комплекс и понять, что он может бороться за победу с Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону. Матч за звание чемпиона мира проходит 11 - 30 ноября в Нью-Йорке. Из 12 партий матча уже сыграно пять, все они завершились вничью.

 
Магнус КАРЛСЕН (слева) и Сергей КАРЯКИН снова сыграли вничью.Карякин спокоен, Карлсен взбешен

– Удерживать корону всегда труднее, – цитирует "Р-Спорт" Илюмжинова. – Магнус всегда считался номером один, он опытный матчевый боец. Но как он ни пытается пробить оборону Сергея, не получается. Это говорит о том, что Сергей очень хорошо подготовился. Он находится в хорошей физической и психологической форме. Ему нужно преодолеть комплекс того, что он может выиграть. Он такие матчи еще не играл. Не хватает психологии, понимания, что может выиграть у чемпиона мира. Надо преодолеть это.

Мы уже почти преодолели половину матча. Все ничьи, но борьба идет очень напряженная. Вы помните, что перед матчем аналитики и эксперты давали расклады – 80 на 20 в пользу Карлсена, говорили, что Магнус разбомбит Карякина. Моя оценка была противоположная. Ссылался на психологическую подготовку Карякина. По теоретической и дебютной подготовке Сергей и Магнус на равных. Решающий фактор – настрой на борьбу, желание стать чемпионом.

Магнус не машина, дает сбои. Он делает неточные ходы, это говорит, что он человек, может допускать ошибки.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/chess/20161118/1112395540.html

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