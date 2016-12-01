Кирсан Илюмжинов: "Карякин совершил подвиг, сыграв на достойном уровне"

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов выразил мнение, что россиянин Сергей Карякин, несмотря на поражение, достойно провел чемпионский матч. Поединок закончился победой Магнуса Карлсена, который выиграл в третьей и четвертой партиях тай-брейка, сумев защитить титул, впервые завоеванный им в 2013 году.

- Хотелось бы, чтобы матч продлился и дальше, но чудес не бывает, - сказал Илюмжинов. - Сказался опыт действующего чемпиона Магнуса Карлсена. Он являлся не только чемпионом мира по классическим шахматам, но и по рапиду, и по блицу. По 12-й партии стало понятно, что Карлсен делает ставку на тай-брейк.

В первых двух партиях "быстрых" шахмат Карякин постоянно попадал в цейтнот. А Карлсен, напротив, преобладал. Третью партию, которая в итоге стала решающей, можно было свести к ничьей. Нужно было играть поспокойнее. Но Сергей начал допускать неточности, и Карлсен его "передавил". Несмотря на это, Карякин уже совершил подвиг, так как двенадцать партий матча сыграл на достойном уровне. (Любовь КОНЯЕВА)