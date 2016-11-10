22:52 10 ноября | ШАХМАТЫ

Кирсан Илюмжинов: "Карякин находится в более предпочтительной ситуации"

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Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов отметил, что россиянин Сергей Карякин находится в более предпочтительной ситуации в психологическом плане в матче за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Встреча за звание чемпиона мира между Карлсеном и Карякиным пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября.

– В ходе открывающегося завтра матча за звание чемпиона мира воля к победе будет иметь определяющее значение, – цитирует ТАСС Илюмжинова. – Будут иметь также большое значение готовность участников, их сосредоточенность. Теоретическая шахматная подготовка у Карякина и Карлсена одинаковая, но в психологическом плане Сергей находится в более предпочтительной ситуации. Он – претендент, он будет бороться за шахматную корону, ему нечего терять.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3775095

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