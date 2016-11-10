Кирсан Илюмжинов: "Карякин находится в более предпочтительной ситуации"

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов отметил, что россиянин Сергей Карякин находится в более предпочтительной ситуации в психологическом плане в матче за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Встреча за звание чемпиона мира между Карлсеном и Карякиным пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября.

– В ходе открывающегося завтра матча за звание чемпиона мира воля к победе будет иметь определяющее значение, – цитирует ТАСС Илюмжинова. – Будут иметь также большое значение готовность участников, их сосредоточенность. Теоретическая шахматная подготовка у Карякина и Карлсена одинаковая, но в психологическом плане Сергей находится в более предпочтительной ситуации. Он – претендент, он будет бороться за шахматную корону, ему нечего терять.