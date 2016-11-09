Кирсан Илюмжинов: "Госдеп США не отказывал, меня неправильно поняли"

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов подчеркнул, что Госдеп США не отказывал ему в выдаче американской визы. Ранее ему был запрещен въезд в США из-за внесения в санкционный список. Сегодня Илюмжинов заявил, что Госдеп вновь отказал ему в визе, из-за чего он не сможет посетить матч за титул чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным, который пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке.

- Госдеп мне не отказывал, меня неправильно поняли, - цитирует "Р-Спорт" Илюмжинова. – Из Госдепа мне пока еще не ответили, они еще не проснулись, поэтому нужно ждать до конца дня. Билеты на вылет при мне, надежда, конечно, у меня есть.