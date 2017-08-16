Кирсан Илюмжинов: "Для меня, как для президента ФИДЕ, возвращение Каспарова – это хорошо"

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов отметил, что его организация будет приветствовать возвращение 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова в профессиональные шахматы. Каспаров, который завершил карьеру в 2005 году, отстранен до 20 октября текущего года за случай коррупции в виде взятки президенту Шахматной федерации Сингапура Игнатиусу Леонгу на выборах президента ФИДЕ в 2014 году. В настоящее время он принимает участие в не входящем в реестр ФИДЕ турнире по рапиду и блицу Grand Chess Tour в Сент-Луисе.

– Я приветствую, что Каспаров играет, – цитирует "Р-Спорт" Илюмжинова. – Это хорошо для развития шахмат. Комиссия по этике его отстранила за факт коррупции, он 1,5 миллиона долларов пытался дать по соглашению с президентом Шахматной федерации Сингапура. В дальнейшем его шахматная карьера зависит от него самого. Если он захочет участвовать в турнирах (под эгидой ФИДЕ), то – пожалуйста. Сейчас десятки тысяч турниров, и в любом он сможет принять участие. А мы будем только приветствовать такое решение Каспарова.

Для меня как для президента ФИДЕ возвращение Каспарова – это хорошо. Чем больше он будет играть, тем больше популярности будет у шахмат. Кто бы обратил внимание на турнир в Сент-Луисе, если бы не участие в нем Каспарова? Таких турниров тысячи.