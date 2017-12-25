Катарцы выступят под своим флагом на чемпионате мира в Саудовской Аравии

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) сообщила, что вопрос выступления гроссмейстеров из Катара под государственным флагом на чемпионате мира по рапиду и блицу в Саудовской Аравии был решен за один день. Как отмечается в пресс-релизе организации, текст которого приводит ТАСС, никто не отказывал шахматистам в выдаче виз.

Отметим, что кризис в отношениях Катара с арабскими странами развивается с лета 2017 года. Эмират подвергся обвинениям в поддержке терроризма со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Египта и ряд других стран. Дипломатические отношения между государствами были разорваны, а границы с Катаромы были закрыты.

"Совместными усилиями ФИДЕ и властей Саудовской Аравии все спортсмены из Катара были обеспечены визами, - говорится в сообщении ФИДЕ. - Любая публикация в сети о том, что шахматистам из Катара было отказано в визах, является ложью. Спортсмены из Катара после консультаций со своими властями могут отказаться от участия в чемпионате мира, но это является только их собственным решением. ФИДЕ и организаторы турнира из Саудовской Аравии всегда готовы приветствовать любого участника соревнований.

Власти Саудовской Аравии предложили ФИДЕ, чтобы из соображений безопасности спортсмены из Катара выступали под флагом ФИДЕ. На следующий день эта проблема была решена. Катарская ассоциация шахмат была проинформирована, что их спортсмены будут играть под флагом собственной страны. Также ФИДЕ взяла на себя дополнительную ответственность и зарегистрировала для участия в турнире двух катарских шахматистов, хотя они не отвечали минимальным требованиям согласно рейтингу ФИДЕ".

Ранее вице-президент ФИДЕ Исраэль Гельфер сообщил, что семи израильским шахматистам было отказано в выдаче виз для участия в турнире в Саудовской Аравии.

Мировое первенство пройдет в Эр-Рияде с 26 по 30 декабря. Его призовой фонд составит 2 миллиона долларов. Победители мужских соревнований по блицу и рапиду получат по 750 тысяч долларов, сильнейшие в этих дисциплинах у женщин - по 250 тысяч долларов.