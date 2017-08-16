Каспаров сыграл вничью с Анандом, Непомнящий вышел в единоличные лидеры турнира в Сент-Луисе

Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с вьетнамцем Ле Куангом Льемом в 6-м раунде турнира по рапиду на Grand Chess Tour в Сент-Луисе. Этот результат позволил ему выйти в единоличные лидеры с 8 очками.

Также в 6-м руанде россияне Сергей Карякин и Гарри Каспаров сыграли вничью с кубинцем Леньером Домингесом и индийцем Вишванатаном Анандом соответственно, Левон Аронян из Армении взял верх над Фабиано Каруаной из США, а Давид Навара из Чехии уступил Хикару Накамуре​ из США.