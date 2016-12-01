03:32 | ШАХМАТЫ

Каспаров поздравил Карлсена с победой над Карякиным

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Среда. Нью-Йорк. Сергей КАРЯКИН (слева) уступил Магнусу КАРЛСЕНУ в двух из четырех партий на тай-брейке.Карякин проиграл Карлсену, но победил систему

 

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поздравил норвежца Магнуса Карлсена с победой в матче за мировую шахматную корону против Сергея Карякина. Последний уступил чемпиону в двух из четырех партий на тай-брейке. По словам Каспарова, чемпион разозлил богиню и покровительницу шахмат Каиссу, но не так, чтобы она дала победить претенденту.

Поздравляю Магнуса! Его недостаточная неподготовленность разозлила богиню Каиссу, но не настолько, чтобы она распахнула свои объятия для Карякина, – написал Каспаров в твиттере.

 

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