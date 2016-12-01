Каспаров поздравил Карлсена с победой над Карякиным

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поздравил норвежца Магнуса Карлсена с победой в матче за мировую шахматную корону против Сергея Карякина. Последний уступил чемпиону в двух из четырех партий на тай-брейке. По словам Каспарова, чемпион разозлил богиню и покровительницу шахмат Каиссу, но не так, чтобы она дала победить претенденту.

– Поздравляю Магнуса! Его недостаточная неподготовленность разозлила богиню Каиссу, но не настолько, чтобы она распахнула свои объятия для Карякина, – написал Каспаров в твиттере.