Каспаров и Карякин сыграли вничью в Сент-Луисе

Легендарный российский гроссмейстер Гарри Каспаров сыграл вничью с соотечественником Сергеем Карякиным в первом матче турнира по рапиду и блицу Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).

Каспаров играл белыми, партия завершилась после 44-го хода. Напомним, что Каспаров, завершивший карьеру в 2005 году, объявил о возвращении в шахматы в июле.

Еще один россиянин, Ян Непомнящий, сыграл вничью с кубинцем Леньером Домингесом Пересом.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом серии "Гран-тур". Эти соревнования не входят в календарь ФИДЕ.