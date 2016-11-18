Карякину некомфортно в комнате отдыха шахматистов из-за камер

Сергей Карякин заявил, что некомфортно себя ощущает в комнате отдыха из-за установленных там видеокамер. В четверг в Нью-Йорке россиянин сыграл вничью с Магнусом Карлсеном в пятой партии матча за звание чемпиона мира. После 25 минут игры норвежец отправился в комнату отдыха, где прилег на диван. Фотографии отдыха действующего чемпиона мира появились в интернете. Менеджера Карлсена Эспена Агдестейна этот факт возмутил, и он потребовал не демонстрировать широкой общественности кадры с камер, установленных в комнатах отдыха спортсменов.

– Нас не предупреждали о трансляции в интернет из комнаты отдыха, – приводит "Р-Спорт" слова Карякина. – На других турнирах такого никогда не было. Узнал об этом, когда супруга прислала скриншот. Был очень удивлен! Теперь некомфортно ощущаю себя в комнате, которая предназначена для отдыха участников.

Менеджер российского шахматиста Кирилл Зангалис заявил, что не сообщал норвежским СМИ мнение Карякина по поводу камер.

– Я абсолютно четко сказал – у меня сейчас общение с Сергеем минимальное, я не хочу ни на секунду расплескивать его энергию, не хочу отвлекать его по пустякам, – сказал Зангалис. – Тем не менее, я не мог не поинтересоваться его мнением по этому поводу, но позже. Но никаких ответов норвежцам, которые якобы мне приписывают, я не давал. И тем более было удивительно прочитать в норвежских СМИ, что Сергею эти камеры не мешают. Сегодня он мне четко сказал о том, что ему тоже очень не нравится, что камеры наблюдают за гроссмейстерами.