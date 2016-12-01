Карякину - медаль, Карлсену - кубок. В Нью-Йорке закрыли матч за шахматную корону

Официальный сайт матча за мировую шахматную корону публиковал видео с церемонии закрытия. Развязка борьбы за титул чемпиона мира случилась на тай-брейке, в ходе которого норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен обыграл российского претендента на чемпионский титул Сергея Карякина. 3 и 4 партии тай-брейка завершились победой действующего чемпиона мира, сумевшего защитить титул во второй раз. Карякину была вручена медаль, Карлсен получил чемпионский кубок.

– Дамы и господа, спасибо огромное за вашу поддержку, – сказал Карякин в обращении к аудитории, которая встретила выход россиянина на сцену бурными аплодисментами. – Я хотел бы поблагодарить каждого, кто наблюдал за ходом этого матча, который сопровождала прекрасная атмосфера. Борьба была далека от товарищеской, но атмосфера полностью соответствовала лучшим дружеским канонам. Я был рад общению с прессой после каждой партии. Важно иметь возможность делиться своими впечатлениями и эмоциями. Спасибо за вашу поддержку. Я также благодарю всех организаторов матча за мировую шахматную корону, ФИДЕ, спонсоров, РШФ, которая оказала мне огромную помощь в подготовке. Это был интересный опыт и увлекательный матч. Последний тай-брейк я провел не самым лучшим образом, но старался показать все, на что способен. Еще раз всем большое спасибо за поддержку. Я не собираюсь останавливаться. Буду стараться выиграть турнир претендентов и вновь попытаюсь завоевать титул чемпиона мира. Надеюсь, моя карьера получит новый виток развития.

– Я хотел бы поблагодарить организаторов матча за мировую шахматную корону, – сказал Карлсен. - Здесь, в Нью-Йорке, состоялось историческое событие. Я благодарю своего соперника Сергея Карякина за невероятно интересную борьбу, на протяжении всего времени нам обоим приходилось очень непросто. Сейчас все закончилось и мы можем вздохнуть с облегчением. Спасибо огромное болельщикам, которые нас поддерживали, за любовь и интерес к шахматам. Также благодарю своих спонсоров, которые помогают мне на протяжении многих лет. Хочу выразить слова благодарности всей моей команде, совместные усилия каждого ее представителя помогли мне сохранить титул чемпиона мира.