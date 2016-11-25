05:15 | ШАХМАТЫ

Карякин заявил, что не сильно расстроен поражением от Карлсена в 10-й партии

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин подчеркнул после 10-й партии матча за мировую шахматную корону с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном, что он не сильно расстроен поражением. По его словам, он полностью сконцентрирован на следующей партии. Она состоится в субботу – в пятницу шахматистам предоставлен день на восстановление. Общий счет матча – 5:5.

– Вы сильно расстроены?

– Нет, – приводит ответ Карякина журналист Dagbladet Тарьяй Свенсен.

– Почему?

– Потому что… Я думаю о шахматах, а не о глупых вопросах.

Как Карякин проиграл Карлсену. Пошаговая трансляция 10-й партии

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