Карякин заявил, что не сильно расстроен поражением от Карлсена в 10-й партии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин подчеркнул после 10-й партии матча за мировую шахматную корону с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном, что он не сильно расстроен поражением. По его словам, он полностью сконцентрирован на следующей партии. Она состоится в субботу – в пятницу шахматистам предоставлен день на восстановление. Общий счет матча – 5:5.

– Вы сильно расстроены?

– Нет, – приводит ответ Карякина журналист Dagbladet Тарьяй Свенсен.

– Почему?

– Потому что… Я думаю о шахматах, а не о глупых вопросах.

Как Карякин проиграл Карлсену. Пошаговая трансляция 10-й партии