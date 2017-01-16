Карякин выиграл у ван Вели на турнире в Голландии, Андрейкин сыграл вничью с Карлсеном

Российский гроссмейстер Сергей Карякин обыграл Люка ван Вели на турнире в голландском Вейк-ан-Зее. Для него это первая победа в трех турах, предыдущие две партии он свел вничью. Еще один россиянин Дмитрий Андрейкин сыграл вничью с чемпионом мира Магнусом Карлсеном, а Ян Непомнящий проиграл Вэй И из Китая.

После трех туров лидирует украинец Павел Эльянов (2,5 очка). У Карякина, Пенталы Харикришны, Магнуса Карлсена, Вэй И, Уэсли Со - по два балла. Андрейкин, Левон Аронян и Аниш Гири имеют в активе по 1,5 очка. Непомнящий, Башкаран Адхибан и Радослав Войташек набрали по 1 очку, Люк ван Вели и Рихард Раппопорт - по 0,5.