09:11 | ШАХМАТЫ

Карякин вернулся в Россию после матча против Карлсена

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Гроссмейстер Сергей Карякин прилетел в Москву, передает из аэропорта "Шерметьево" корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Россиянин вернулся из Нью-Йорка, где проходил матч за мировую шахматную корону. Победу в поединке за титул чемпиона мира на тай-брейке одержал норвежец Магнус Карлсен.

Рейс должен был прибыть в Москву в 7 часов утра, но задержался. 

Сергей Карякин: "Надеюсь, "Спартак" станет чемпионом раньше, чем я" - 
Перед вылетом в Москву из Нью-Йорка Карякин дал эксклюзивное интервью "СЭ"

 

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