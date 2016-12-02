Карякин вернулся в Россию после матча против Карлсена

Гроссмейстер Сергей Карякин прилетел в Москву, передает из аэропорта "Шерметьево" корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Россиянин вернулся из Нью-Йорка, где проходил матч за мировую шахматную корону. Победу в поединке за титул чемпиона мира на тай-брейке одержал норвежец Магнус Карлсен.

Рейс должен был прибыть в Москву в 7 часов утра, но задержался.

Сергей Карякин: "Надеюсь, "Спартак" станет чемпионом раньше, чем я" -

Перед вылетом в Москву из Нью-Йорка Карякин дал эксклюзивное интервью "СЭ"