Карякин сыграл вничью с Непомнящим и потерял шансы на победу в турнире в Голландии

Российские гроссмейстеры лишились теоретических шансов на победу в турнире в Голландии. Сегодня Сергей Карякин и Ян Непомнящий сыграли вничью, партия завершилась после 21-го хода. Другой представитель России – Дмитрий Андрейкин – черными фигурами сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком.

В других поединках Магнус Карлсен черными победил Павла Эльянова, Левон Аронян одержал победу над Люком ван Вели, Уэсли Со и Вэй И сыграли вничью, Башкаран Адхибан и Аниш Гири также разошлись миром, Пентала Харикришна и Рихард Раппорт тоже не выявили победителя.

Перед заключительным 13-м туром лидирует Со, в активе которого 8 очков. По 7,5 очков имеют Карлсен, Аронян и Вэй И. По 6,5 баллов у Адхибана, Карякина, Эльянова. Харикришна и Гири имеют по 6 баллов, у Андрейкина, Непомнящего и Войташека – по 5, Раппорт имеет в своем активе 4,5 балла, у ван Вели – 2,5.