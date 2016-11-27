Карякин сыграл вничью с Карлсеном в 11-й партии матча за шахматную корону

Одиннадцатая партия матча за мировую шахматную корону между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном завершилась ничьей на 34-м ходу. Продолжительность встречи составила 3 часа 20 минут. Российский гроссмейстер играл белыми фигурами. Общий счет встречи – 5,5:5,5. Поединок проходит в Нью-Йорке.
Двенадцатая партия состоится в понедельник, Карякин будет играть черными фигурами. Напомним, в случае ничейного результата по итогам 12 партий 30 ноября состоится тай-брейк.
Нью-Йорк (США)
Матч на первенство мира
11-я партия
КАРЯКИН (Россия) – Карлсен (Норвегия) – 0,5:0,5
Общий счет – 5,5:5,5
tryam
нэтот раз решил мозги не парить и сэкономить силы на защиту в последней партии, будет ничья
01:47
Big Brother is Coming
mikeV Просто вечер субботы, после пьятницы
01:39
Thomas_Boy
Молодец. В любом случае выглядел достойно.
01:28
mikeV
Общий счет встречи – 5,5:5,5 в пользу Карякина???? Это как?
01:28