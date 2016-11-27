01:22 | ШАХМАТЫ

Карякин сыграл вничью с Карлсеном в 11-й партии матча за шахматную корону

Сергей КАРЯКИН (слева) и Магнус КАРЛСЕН. Фото http://ruchess.ru/
Сергей КАРЯКИН (слева) и Магнус КАРЛСЕН. Фото http://ruchess.ru/
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Одиннадцатая партия матча за мировую шахматную корону между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном завершилась ничьей на 34-м ходу. Продолжительность встречи составила 3 часа 20 минут. Российский гроссмейстер играл белыми фигурами. Общий счет встречи – 5,5:5,5. Поединок проходит в Нью-Йорке.

Двенадцатая партия состоится в понедельник, Карякин будет играть черными фигурами. Напомним, в случае ничейного результата по итогам 12 партий 30 ноября состоится тай-брейк.

Нью-Йорк (США)

Матч на первенство мира

11-я партия

КАРЯКИН (Россия) – Карлсен (Норвегия) – 0,5:0,5

Общий счет – 5,5:5,5

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КОММЕНТАРИИ (3)
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tryam

нэтот раз решил мозги не парить и сэкономить силы на защиту в последней партии, будет ничья

01:47

Big Brother is Coming

mikeV Просто вечер субботы, после пьятницы

01:39

Thomas_Boy

Молодец. В любом случае выглядел достойно.

01:28

mikeV

Общий счет встречи – 5,5:5,5 в пользу Карякина???? Это как?

01:28

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