Карякин сыграл вничью с Гири на турнире в Азербайджане

Россиянин Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с голландцем Анишем Гири в первом туре турнира памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова. Соревнования проходят в центре имени Гейдара Алиева в городе Шамкир.

Другие партии игрового дня также завершились вничью: Веселин Топалов (Болгария) - Теймур Раджабов (Азербайджан), Дин Лижэнь (Китай) - Радослав Войташек (Польша), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Магнус Карлсен (Норвегия), Давид Навара (Чехия) - Рауф Мамедов (Азербайджан).

Турнир проводится в пятый раз в память о Гашимове, который скончался в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Дважды победителем становился чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, дважды - азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.