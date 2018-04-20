21:43 20 апреля | ШАХМАТЫ

Карякин сыграл вничью с Дин Лижэнем на турнире в Азербайджане


Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с Дин Лижэнем во втором туре турнира памяти шахматиста Вугара Гашимова, который проходит в Азербайджане.

Также поделили очки Веселин Топалов (Болгария) - Аниш Гири (Нидерланды), Магнус Карлсен (Норвегия) - Давид Навара (Чехия), Радослав Войташек (Польша) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Теймур Раджабов - Рауф Мамедов (оба - Азербайджан).

После двух туров в активе всех шахматистов по одному очку. Турнир завершится 28 апреля.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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