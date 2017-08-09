Карякин сыграл вничью с Анандом, Карлсен - с Накамурой

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в шестом раунде супертурнира в Сент-Луисе поделил очки с индийцем Вишванатаном Анандом. Чемпион мира Магнус Карлсен сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой.

Кроме того, ничейным исходом завершились партии между россиянами Петром Свидлером и Яном Непомнящим, американцем Фабиано Каруаной и французом Максимом Вашье-Лагравом. Единственную победу одержал арманиян Левон Аронян, обыгравший америкаца Уэсли Со.

После шести раундов лидирует Вашье-Лаграв, у которо 4 очка. На счету Карлсена, Ананда и Ароняна - по 3,5. Каруана и Карякин набрали по 3 очка, Непомнящий, Свидлер и Накамура - по 2,5, Со - 2.