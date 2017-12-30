20:03 | ШАХМАТЫ

Карякин стал вторым на чемпионате мира по блицу

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Российский шахматист Сергей Карякин занял второе место на чемпионате мира по блицу, который прошел в Саудовской Аравии.

Победителем турнира стал действующий обладатель шахматной короны Магнус Карлсен, набравший 16 очков.

Третью строчку занял индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, набравший 14,5 очков. Столько же баллов и в активе россиянина, который оказался выше из-за дополнительных показателей.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Снежик

в анонсном заголовке третьим, а в статье вторым.

22:10

izorkin

Являюсь постоянным читателем "СЭ", и очень плохо, что у вас даже шахматные новости представлены в таком объеме, что даже стыдно заходить читать. А еще хотите стать шахматной страной, гордитесь своими шахматными традициями. Вам должно быть стыдно. Лучше вообще не освещайте, чем освещать таким вот образом.

21:14

tranmer

по блиТцу??? Уже накатываете?

20:07

Denissimo

что такое есть БЛИТЦ? )

20:06