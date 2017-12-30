Карякин стал вторым на чемпионате мира по блицу

Российский шахматист Сергей Карякин занял второе место на чемпионате мира по блицу, который прошел в Саудовской Аравии.

Победителем турнира стал действующий обладатель шахматной короны Магнус Карлсен, набравший 16 очков.

Третью строчку занял индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, набравший 14,5 очков. Столько же баллов и в активе россиянина, который оказался выше из-за дополнительных показателей.