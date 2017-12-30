Карякин стал вторым на чемпионате мира по блицу

Российский шахматист Сергей Карякин занял второе место на чемпионате мира по блицу, который прошел в Саудовской Аравии.
Победителем турнира стал действующий обладатель шахматной короны Магнус Карлсен, набравший 16 очков.
Третью строчку занял индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, набравший 14,5 очков. Столько же баллов и в активе россиянина, который оказался выше из-за дополнительных показателей.
Материалы других СМИ
Снежик
в анонсном заголовке третьим, а в статье вторым.
22:10
izorkin
Являюсь постоянным читателем "СЭ", и очень плохо, что у вас даже шахматные новости представлены в таком объеме, что даже стыдно заходить читать. А еще хотите стать шахматной страной, гордитесь своими шахматными традициями. Вам должно быть стыдно. Лучше вообще не освещайте, чем освещать таким вот образом.
21:14
tranmer
по блиТцу??? Уже накатываете?
20:07
Denissimo
что такое есть БЛИТЦ? )
20:06