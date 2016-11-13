Карякин снова сыграл вничью с Карлсеном

Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном во второй партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Нью-Йорке.
После второй партии счет в матче равный – 1-1. Третья партия состоится в понедельник, Карякин будет играть черными фигурами. Напомним, что шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится решающий тай-брейк.
Карлсен является действующим чемпионом. В прошлом году он обыграл Вишванатана Ананда.
Нью-Йорк (США)
Матч на первенство мира
2-я партия
КАРЯКИН (Россия) - Карлсен (Норвегия) – 0,5:0,5
Общий счет – 1-1
NF
Ну что же, по итогам первых партий все довольно предсказуемо. Игра практически закрытая. Стороны решили играть в осторожной манере, Карякин довольно часто - в сверхосторожной, не рискуя. Он отсиживается в активной защите, дожидаясь ошибок Карлсена. И, похоже, надеется пересидеть его в плане усталости и психологии. Оба молоды, что особо интересно. В принципе, в таком ключе вполне могут пройти практически все партии. Никто не хочет излишне рисковать, поэтому открытых и бесшабашных партий ждать не стоит. Скорее ждет долгая борьба за позицию. И это, пожалуй, пока что более выгодно Карякину. Инициативы, конечно, чуть больше у норвежца, даже не обостряя, он проверяет Карякина, что называется, на испуг и внимательность, а Карякин, за счет предматчевой подготовки и осторожности, тратя больше времени на обдумывание ходов, неплохо препятствует Карлсену. Видно, что стремится лишить норвежца выбора из множества комбинаций, упростить игру. Если идет на размен, то на размен капитальный, оставляя норвежца без излишних возможностей. Неплохой из Карякина подрывник. Иногда думается, что, если бы не правило 25 ходов, игроки бы с партиями не затягивали, объявляли ничью раньше. Ибо явного преимущества ни у кого пока нет. Вчера слегка более выгодные моменты бывали у Карлсена, сегодня у Карякина, но, в целом, игра явно ничейная. Тут явно многое идет до первой ошибки. А пока игроки просто друг друга проверили. Сейчас будет выходной, возможность передохнуть, и пока Карякин неплох. Манере своей, думается, не изменит. А вот что интересно, так это решится ли Карлсен на более активную игру. Ну а дотошный разбор сыгранных партий пусть проводят те, кому положено. И да, с трансляциями пока что тоже есть определенные проблемы...
01:30