Карякин снова сыграл вничью с Карлсеном

Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном во второй партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Нью-Йорке.

После второй партии счет в матче равный – 1-1. Третья партия состоится в понедельник, Карякин будет играть черными фигурами. Напомним, что шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится решающий тай-брейк.

Карлсен является действующим чемпионом. В прошлом году он обыграл Вишванатана Ананда.

Нью-Йорк (США)

Матч на первенство мира

2-я партия

КАРЯКИН (Россия) - Карлсен (Норвегия) – 0,5:0,5

Общий счет – 1-1