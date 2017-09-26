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16:51 | ШАХМАТЫ

Карякин считает, что шахматы не появляются на Олимпиаде, потому что россияне сильны в них


Российский гроссмейстер Сергей Карякин выразил мнение, что шахматы не появятся в программе Олимпиады в ближайшее время. По его мнению, это связано с тем, что российские шахматисты традиционно являются одними из сильнейших в мире.

- Если брать шахматы как олимпийский вид спорта, я считаю, что у них очень "туманные" перспективы, не думаю, что они в ближайшее время войдут в программу Олимпиады, к моему большому сожалению. В связи с политическими и другими отдельными моментами, - цитирует ТАСС Карякина. 

Карякин добавил, что россияне сильны в этом виде спорта, и "мало кому это понравится". Он также напомнил, что шахматы будут представлены на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в качестве выставочного вида спорта.

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http://tass.ru/sport/4593674

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