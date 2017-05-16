Карякин провел сеанс одновременной игры в рамках московского этапа "Гран-при"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в рамках московского этапа "Гран-при" провел сеанс одновременной игры с журналистами и молодыми шахматистами. Он одержал победы во всех партиях сеанса.

– Я регулярно даю сеансы одновременной игры и не проигрывал в них уже много лет, – цитирует ТАСС Карякина. – Несмотря на товарищеский статус таких матчей, я никогда не поддаюсь.



Карякин не принимает участия в московском этапе "Гран-при", он автоматически прошел отбор на турнир претендентов как участник чемпионского матча с Магнусом Карлсеном в ноябре 2016 года.