Карякин проведет сеанс одновременной игры с болельщиками "Спартака"

Чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин станет гостем "Спартака" на ретро-матче 22 декабря, сообщает официальный сайт клуба. Гроссмейстер в фойе арены в "Парке Легенд" проведет сеанс одновременной игры с болельщиками. Сразиться с одним из сильнейших шахматистов планеты выразил желание и почетный президент красно-белых Вячеслав Старшинов.