16:16 21 декабря | ШАХМАТЫ

Карякин проведет сеанс одновременной игры с болельщиками "Спартака"

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Чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин станет гостем "Спартака" на ретро-матче 22 декабря, сообщает официальный сайт клуба. Гроссмейстер в фойе арены в "Парке Легенд" проведет сеанс одновременной игры с болельщиками. Сразиться с одним из сильнейших шахматистов планеты выразил желание и почетный президент красно-белых Вячеслав Старшинов.

Дополнительная информация

http://www.spartak.ru/news/sergey-karyakin-protiv-vyacheslava-starshinova/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

памятный бросок в голову будет?

17:26 21 декабря

spetrov

О, и этого секта вовлекла в свою орбиту. :) Пропадает человек на наших глазах. :)

17:13 21 декабря

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