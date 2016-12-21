Карякин проведет сеанс одновременной игры с болельщиками "Спартака"

Чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин станет гостем "Спартака" на ретро-матче 22 декабря, сообщает официальный сайт клуба. Гроссмейстер в фойе арены в "Парке Легенд" проведет сеанс одновременной игры с болельщиками. Сразиться с одним из сильнейших шахматистов планеты выразил желание и почетный президент красно-белых Вячеслав Старшинов.
Дополнительная информация
http://www.spartak.ru/news/sergey-karyakin-protiv-vyacheslava-starshinova/
shpasic
памятный бросок в голову будет?
17:26 21 декабря
spetrov
О, и этого секта вовлекла в свою орбиту. :) Пропадает человек на наших глазах. :)
17:13 21 декабря