Карякин проиграл третью партию на тай-брейке

Сергей Карякин уступил Магнусу Карлсену третью партию тай-брейка за шахматную корону. Россиянин признал свое поражение на 38-м ходу. Теперь Карякину нужно обязательно побеждать черным в четвертой партии, чтобы перевести серию в блиц.
Сергей Карякин уступил Магнусу Карлсену третью партию тай-брейка за шахматную корону. Россиянин признал свое поражение на 38-м ходу. Теперь Карякину нужно обязательно побеждать черным в четвертой партии, чтобы перевести серию в блиц.
tryam
наш измором всегда брал, здесь не подумаешь, обречен был
01:42
EstMaza
Ну вот и всё. Достойно играл, но Карлсен намного активнее. Так что по делу всё.
01:39