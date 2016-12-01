01:28 | ШАХМАТЫ

Карякин проиграл третью партию на тай-брейке

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Сергей Карякин уступил Магнусу Карлсену третью партию тай-брейка за шахматную корону. Россиянин признал свое поражение на 38-м ходу. Теперь Карякину нужно обязательно побеждать черным в четвертой партии, чтобы перевести серию в блиц.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tryam

наш измором всегда брал, здесь не подумаешь, обречен был

01:42

EstMaza

Ну вот и всё. Достойно играл, но Карлсен намного активнее. Так что по делу всё.

01:39

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