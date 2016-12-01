Карякин проиграл третью партию на тай-брейке

Сергей Карякин уступил Магнусу Карлсену третью партию тай-брейка за шахматную корону. Россиянин признал свое поражение на 38-м ходу. Теперь Карякину нужно обязательно побеждать черным в четвертой партии, чтобы перевести серию в блиц.