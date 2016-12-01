Карякин проиграл Карлсену матч за звание чемпиона мира

Сергей Карякин уступил Магнесу Карлсену на тай-брейке поединка за мировую шахматную корону, проходившего в Нью-Йорке. По итогам 12 классических партий счет был равным – 6:6. Россиянин уступил белыми в третьей партии тай-брейка и проиграл в четвертой, сведя остальные две вничью. Карлсен сохранил титул чемпиона мира, впервые завоеванный им в 2013 году.
Упёртый русский
Карлсен в этом матче в очередной раз показал, что он ничего из себя не представляет в творческом плане - так, неплохой игрок, не более. Качество шахмат было очень невысоким. Из наших сейчас добавил Ян Непомнящий - вот у него хорошие шансы превзойти Магнуса - к тому же норвег его боится - проигрывал на молодёжном уровне регулярно!
03:03
Ж и в о й
Карякин постоянно попадал в цейтноты. То ли Магнус быстрее думает, то ли Сергей слишком углубляется в расчет ходов.
02:56
Ж и в о й
Обидно, досадно, но ладно. Карлсен сегодня действительно был сильнее.
02:56
Пёс
#карякинсдайгражданстворф
02:52