Карякин проиграл Карлсену матч за звание чемпиона мира

Сергей Карякин уступил Магнесу Карлсену на тай-брейке поединка за мировую шахматную корону, проходившего в Нью-Йорке. По итогам 12 классических партий счет был равным – 6:6. Россиянин уступил белыми в третьей партии тай-брейка и проиграл в четвертой, сведя остальные две вничью. Карлсен сохранил титул чемпиона мира, впервые завоеванный им в 2013 году.