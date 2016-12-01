02:44 | ШАХМАТЫ

Карякин проиграл Карлсену матч за звание чемпиона мира

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Сергей Карякин уступил Магнесу Карлсену на тай-брейке поединка за мировую шахматную корону, проходившего в Нью-Йорке. По итогам 12 классических партий счет был равным – 6:6. Россиянин уступил белыми в третьей партии тай-брейка и проиграл в четвертой, сведя остальные две вничью. Карлсен сохранил титул чемпиона мира, впервые завоеванный им в 2013 году.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Упёртый русский

Карлсен в этом матче в очередной раз показал, что он ничего из себя не представляет в творческом плане - так, неплохой игрок, не более. Качество шахмат было очень невысоким. Из наших сейчас добавил Ян Непомнящий - вот у него хорошие шансы превзойти Магнуса - к тому же норвег его боится - проигрывал на молодёжном уровне регулярно!

03:03

Ж и в о й

Карякин постоянно попадал в цейтноты. То ли Магнус быстрее думает, то ли Сергей слишком углубляется в расчет ходов.

02:56

Ж и в о й

Обидно, досадно, но ладно. Карлсен сегодня действительно был сильнее.

02:56

Пёс

#карякинсдайгражданстворф

02:52

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