Карякин поднялся на восьмое место в рейтинге ФИДЕ

Гроссмейстер Сергей Карякин поднялся на одну строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщается на официальном сайте организации. В активе россиянина 2782 очка.

На первом месте в рейтинге с 2843 очками идет норвежец Магнус Карлсен. Следом расположились американец Фабиано Каруана (2816) и шахматист из Азербайджана Шахрияр Мамедьяров (2808).Отметим, что Карлсен и Каруана встретятся в ноябре в битве за шахматную корону.

В женском рейтинге первое место удерживает китаянка Хоу Ифань, на счету которой 2658 очков, за ней расположились соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2570) и украинка Анна Музычук (2564). Россиянка Екатерина Лагно идет на четвертой позиции, в ее активе 2556 оков.