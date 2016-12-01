Карякин почти догнал Черчесова по упоминаниям в СМИ в ноябре

Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял второе место среди спортсменов по числу упоминаний в СМИ в ноябре, сообщает "Интерфакс". В общей сложности он упоминался в прессе более 4,2 тысячи раз и уступил только главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Последний в основном упоминался в контексте поражения команды в товарищеском матче с Катаром (1:2) и победы над Румынией (1:0).

Третье место по количеству упоминаний занял Магнус Карлсен (3,8 тысячи), победивший Карякина в матче за титул чемпиона мира по шахматам. Упоминаемость шахмат и шахматистов в ноябре стала рекордной в 2016 году - более 13,5 тысячи за месяц. До этого пик упоминаний не превышал 6 - 7 тысяч.

Далее в рейтинге упоминаний расположились нападающий "Реала" Криштиану Роналду (3,79 тысячи упоминаний), вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (3,76 тысячи), главный тренер армейцев Леонид Слуцкий (3,6 тысячи), нападающий "Барселоны" Лионель Месси (2,6 тысячи), пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон (2,4 тысячи), легкоатлетка Елена Исинбаева (1,9 тысячи), главный тренер "Зенита" Мирча Луческу (1,6 тысячи).