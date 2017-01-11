Карякин отказался от участия в серии турниров "Гран-при" ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин принял решение не участвовать в серии турниров "Гран-при" ФИДЕ из-за большой загруженности. Соревнования серии "Гран-при" ФИДЕ пройдут в Шардже (17 - 28 февраля), Москве (11 - 22 мая), Женеве (5 - 16 июля) и Пальма-де-Майорке (15 - 26 ноября). В ноябре Карякин в матче за титул чемпиона мира в Нью-Йорке завершил вничью поединок в классические шахматы с норвежцем Магнусом Карлсеном (6:6), но уступил на тай-брейке (1:3).

- Сергей принял решение отказаться от участия в серии "Гран-при" ФИДЕ, - приводит "Р-Спорт" слова менеджера шахматиста Кирилла Зангалиса. - И официальное письмо уже направлено. Причиной стало большое количество турниров, в которых Сергей сыграет в 2017 году.

В ближайшее время Сергей сыграет в голландском Вейк-ан-Зее, а потом возьмет небольшую паузу. И он точно затем будет выступать на турнирах в Ставангере (Норвегия), Шамкире (Азербайджан), Кубке мира (Тбилиси) и в соревнованиях серии Grand Chess Tour. Нагрузка в этом году у него будет очень серьезная.