Карякин остался на девятом месте в рейтинге ФИДЕ

Гроссмейстер Сергей Карякин остался на девятой позиции в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщается на официальном сайте организации. В активе россиянина 2782 набранных очка.

Первое место рейтинга занимает Магнус Карлсен, который имеет 2843 очка. На втором месте расположился Фабиано Каруана (2818), на третьем – Шахрияр Мамедьяров(2808).

Еще два россиянина, Александр Грищук и Владимир Крамник, в новой версии рейтинга ФИДЕ заняли одиннадцатое и четвертое места, соответственно.