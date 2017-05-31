Карякин опустился на 11-е место в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин потерял одну позицию в рейтинге ФИДЕ по итогам мая. Как сообщает официальный сайт организации, шахматист опустился на 11-е место в рейтинге (2781 балл). Лидером рейтинга остается норвежец Магнус Карлсен (2832), второе место у американца Уэсли Со (2812), замыкает тройку россиянин Владимир Крамник (2808).

В первой двадцатке также оказались россияне Александр Грищук, который занимает 13-е место, и Петр Свидлер – 14-е место.