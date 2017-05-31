18:17 | ШАХМАТЫ

Карякин опустился на 11-е место в рейтинге ФИДЕ

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин потерял одну позицию в рейтинге ФИДЕ по итогам мая. Как сообщает официальный сайт организации, шахматист опустился на 11-е место в рейтинге (2781 балл). Лидером рейтинга остается норвежец Магнус Карлсен (2832), второе место у американца Уэсли Со (2812), замыкает тройку россиянин Владимир Крамник (2808).

В первой двадцатке также оказались россияне Александр Грищук, который занимает 13-е место, и Петр Свидлер – 14-е место.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

нужно срочно у Серёжи взять ещё пару интервью о чемпионстве Спартака!

19:06

Спринт

Карякин дутая фигура в шахматах. В финальном матче норвежец играл очень плохо, но даже такого Карлсена, российский якобы супер-гроссмейстер не обыграл, проиграв самый важный матч в своей карьере. Больше Карякин никогда не будет реально претендовать на звание чемпиона мира. По уровню игры он за пределами первой мировой десятки.

19:00