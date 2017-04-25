Карякин одолел Топалова, Крамник уступил Со

Россиянин Сергей Карякин переиграл болгарина Веселина Топалова в пятом туре шахматного турнира памяти гроссмейстера Вугара Гашимова, проходящего в Шамкире. В других встречах россиянин Владимир Крамник проиграл американцу Уэсли Со, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров сыграл вничью с индийцем Пенталой Харикришной, украинец Павел Эльянов и поляк Радослав Войташек поделили очки, как и азербайджанец Теймураз Раджабов и англичанин Майкл Адамс.

В турнирной таблице лидирует Мамедьяров с 3,5 очка, второе место делят Эльянов, Адамс, имея в активе по 3 балла, а третье - Крамник, Топалов, Карякин, Со - по 2,5 очка.