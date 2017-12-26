Карякин одержал первую победу на ЧМ по рапиду

Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил египтянина Араза Басима Аль-Саффара в третьем туре чемпионата мира по быстрым шахматам. В первых двух турах Карякин уступил украинцу Павлу Эльянову и иранцу Сами Хадеру.
Действующий чемпион мира Магнус Карлсен в первой партии проиграл Бу Сянчжи, во второй оказался сильнее Владимира Доброва, а в третьей сыграл вничью с Эльяновым.
Лидирует после трех туров француз Лоран Фрессине, одержавший все три победы.
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Florida9
Уже три подряд выиграл успокойся, укроп
22:56 26 декабря
механик39
Ну все ,опять встал с колен .
20:17 26 декабря