19:37 26 декабря | ШАХМАТЫ

Карякин одержал первую победу на ЧМ по рапиду

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил египтянина Араза Басима Аль-Саффара в третьем туре чемпионата мира по быстрым шахматам. В первых двух турах Карякин уступил украинцу Павлу Эльянову и иранцу Сами Хадеру.

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен в первой партии проиграл Бу Сянчжи, во второй оказался сильнее Владимира Доброва, а в третьей сыграл вничью с Эльяновым. 

Лидирует после трех туров француз Лоран Фрессине, одержавший все три победы.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Florida9

Уже три подряд выиграл успокойся, укроп

22:56 26 декабря

механик39

Ну все ,опять встал с колен .

20:17 26 декабря