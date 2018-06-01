Карякин обыграл Вашье-Лаграва, лидерство на турнире в Норвегии сохраняет Карлсен

Российский гроссмейстер Сергей Карякин обыграл француза Максима Вашье-Лаграва в четвертом турнире турнира в норвежском Ставангере. Другие матчи завершились со следующими результатами:
Магнус Карлсен (Норвегия) - Хикару Накамура (США) - 0,5:0,5
Вишванатан Ананд (Индия) - Уэсли Со (США) - 0,5:0,5
Левон Аронян (Армения) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - 1:0.
Матч между китайцем Дин Лижэнем и американцем Фабиано Каруаной не состоялся. Китайский шахматист ранее получил травму ноги и снялся с турнира.
В турнирной таблице лидерство сохраняет Карлсен - 3 очка, второе место занимает Карякин (2,5 очка), третье делят Накамура, Ананд, Со и Аронян (все - по 2 очка).
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