Карякин обыграл Со, Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном

Россиянин Сергей Карякин обыграл американца Уэсли Со в предпоследнем туре 3-го этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе. Партия, в которой российский гроссмейстер играл белыми фигурами, завершилась на 63-м ходу.

Другие россияне Петр Свидлер сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном, а Ян Непомнящий - с норвежцем Магнусом Карлсеном. Также вничью завершились партии Вишванатан Ананд (Индия) - Максим Вашье-Лаграв (Франция), Фабиано Каруана (США) - Хикара Накамура (США).

В турнирной таблице лидируют Ананд, Вашье-Лаграв и Аронян, которые набрали по 5 очков, следом идут Карякин и Карлсен с 4,5 балла.